Zamienili ołów w złoto. Spełniło się marzenie średniowiecznych alchemików

Do transmutacji doszło podczas drugiego cyklu działania LHC, który trwał w latach 2015–2018. Jądra ołowiu zostały rozpędzone do prędkości bliskiej prędkości światła, a następnie zderzane w kontrolowanych warunkach. W wyniku tych kolizji powstało około 86 mld jąder złota, co odpowiada jedynie 29 bilionowym częściom grama metalu. Co istotne, powstałe jądra były niezwykle nietrwałe – rozpadały się niemal natychmiast po utworzeniu.