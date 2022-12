Odzyskują złoto z kart SIM i wykorzystują je w produkcji leków

Każde obecnie produkowane urządzenie elektroniczne zawiera pewną ilość złota. Pierwiastek o symbolu Au wykorzystywany jest przede wszystkim w układach scalonych, co wynika z jego właściwości fizycznych. Ów metal szlachetny jest niezwykle wydajnym przewodnikiem ciepła i elektryczności, a ponadto jest odporny na korozję. Z tego powodu koło 10 procent światowej produkcji złota jest przeznaczone do produkcji elektroniki.



W przeciętnym telefonie komórkowym znajdziemy około 28 miligramów, a w laptopie około 70 miligram złota. Z kolei z jednego 1 kilograma kart SIM można uzyskać złoto o masie 1,5 grama cennego kruszcu. Nawet tak mała ilość złota, w porównaniu do kosztów ekstrakcji nie odstrasza współczesnych poszukiwaczy cennego kruszcu oraz naukowców.