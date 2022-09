Dla każdego coś twórczego. Jaki laptop do pracy kreatywnej wybrać? ASUS ma odpowiedź

Jako że obydwa modele – 14X OLED i 16X OLED – dysponują wyświetlaczami OLED o wysokiej rozdzielczości i bardzo mocną specyfikacją sprzętową, jawią się one jako idealne maszyny do pracy z treściami wideo. I wcale nie mówimy tu tylko o profesjonalistach zajmujących się wyłącznie filmem, ale przede wszystkim ludziach, którzy tworzą wideo do sieci. YouTuberach, Instagramerach, TikTokerach, pracownikach marketingu i social media menedżerach. Vivobook Pro 14X OLED i 16X OLED to znakomity wybór dla każdej z dziedzin, której częścią jest tworzenie treści do internetu. Poradzą sobie one bowiem ze znakomitą większością zadań, a jednocześnie są na tyle przystępne cenowo, by nie zawyżać niepotrzebnie sprzętowej bariery wejścia do świata tworzenia treści.