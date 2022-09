Jaki laptop do wideo wybrać? Komputery ASUS Vivobook Pro są stworzone do pracy z filmem

Co chyba najważniejsze w tym wszystkim, Vivobooki Pro mogą służyć zarówno profesjonalistom, jak i osobom, które dopiero co stawiają pierwsze kroki w świecie tworzenia cyfrowych treści. ASUS obniżył próg wejścia do świat wideo do bezprecedensowo niskiego poziomu, jednocześnie wrzucając do relatywnie przystępnych cenowo maszyn ekrany, które mogą zawstydzić znacznie droższe laptopy.