Jak skonfigurować NAS do montażu wideo? Poradnik krok po kroku

NAS to rozwiązanie uniwersalne. Pozwala z jednej strony przechowywać ogromne ilości danych i korzystać ze zarchiwizowanego materiału, a jednocześnie może służyć jako tzw. „scratchdisk” do bezpośredniej obróbki wideo. To też najlepsze rozwiązanie, jeśli pracujemy w kilkuosobowym zespole i potrzebujemy dostępu do tych samych plików i projektów; jeśli tylko infrastruktura sieciowa na to pozwala, NAS może służyć kilku osobom jednocześnie, co jest możliwością nie do przecenienia, zwłaszcza gdy gonią nas deadline’y. I choć NAS o najbardziej optymalnych parametrach do tego typu pracy może wydawać się drogim rozwiązaniem, tak wygoda i bezpieczeństwo danych jakie gwarantuje NAS QNAP warte jest inwestycji w sprzęt i workflow oparty o edycję wprost z dysku sieciowego.