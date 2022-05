Firma Adobe skierowała to wieloplatformowe oprogramowanie do montowania flmików na telefonie do osób, które chcą szybko generować treści bez dodatkowych utrudnień. Należy jednak zaznaczyć, że Adobe Premiere Rush nie jest tylko dla amatorów. Jest to również świetna aplikacja do edycji wideo dla profesjonalnych montażystów, ponieważ umożliwia przenoszenie treści w tę i z powrotem do programu Premiere Pro, gdzie można wprowadzać do nich bardziej wyrafinowane zmiany i przeróbki.