Od początku do końca dla twórców. ASUS Zenbook Pro 16X OLED to wyjątkowy laptop

Większość laptopów na rynku projektowana jest z myślą o dogodzeniu jak najszerszemu gronu odbiorców. Wyjątkiem są oczywiście laptopy dla graczy, ale nawet one są tworzone tak, by nadawały się nie tylko do grania, ale także do wymagającej pracy. Tymczasem ASUS Zenbook Pro 16X OLED został od początku do końca zaprojektowany z myślą o ludziach, którzy tworzą. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście.