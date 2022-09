Idealny sprzęt dla początkującego fotografa. ASUS Vivobook 15 OLED zmienił zasady gry

Zacznijmy może od tego, że Vivobook 15 OLED to po prostu bardzo dobry laptop w swojej klasie. Kosztuje w podstawowej konfiguracji 3599 zł, a i tak na dzień dobry dostajemy wydajny procesor Intela, zintegrowaną kartę graficzną Intel Iris Xe, 8 lub 16 GB RAM-u i 512 GB szybkiego napędu SSD. Do tego pracuje całkiem długo na baterii, ma wygodną klawiaturę i gładzik, a do tego - jak na 15-calowy laptop - jest całkiem smukły i lekki, więc przenoszenie go z miejsca na miejsce nie jest problemem. Jest też świetnie wykonany i całkiem estetyczny, co na tej półce cenowej wcale nie jest standardem.