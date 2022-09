ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED - laptop dla prawdziwych zawodowców

Co więcej, dziś mało kto może sobie pozwolić na luksus robienia tylko jednej rzeczy. Filmowcy muszą wiedzieć co nieco o animacji i sound designie. Fotograficy co nieco o wideo. Ludzie mediów muszą potrafić robić wszystkiego po trochu. I niestety, niezależnie od branży, deadline goni deadline, więc komputer musi być w stanie nie tylko uruchomić kilka specjalistycznych programów na raz, ale też przełączać się między nimi bez cienia spowolnień, bo czas to pieniądz, a wolny komputer jest marną wymówką, gdy spóźnimy się z dostarczeniem projektu do określonego terminu.