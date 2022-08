Elektrośmieci to kopalnia złota, dosłownie. Naukowcy mają metodę odzyskiwania go z elektroniki

Aby otrzymać zredukowany tlenek grafenu (użyty przez naukowców do odzysku złota), należy utlenić grafit w procesie zwanym Meotdą Hummera. Następnie jest on złuszczany poprzez wytrząsanie go w wodzie. Tlenek grafenu może być zredukowany z powrotem do grafenu za pomocą chemicznych środków redukujących (hydrazyna) lub termicznie, lecz zredukowany materiał zawiera liczne defekty i niewielką ilość tlenu. Defekty powstałe w procesie redukcji powodują, że ten chemicznie otrzymany grafen ma gorsze właściwości elektroniczne niż nieskazitelny grafen.