Fizycy mówią, że mamy pecha, przebywając w niewłaściwej rzeczywistości. Na szczęście istnieje alternatywna

Badacze doszli do wniosku, że owe zjawiska wynikają z interakcji zachodzących między sąsiadującymi ze sobą arkuszami grafenu. Co więcej, być może takie same niewyjaśnione zjawiska warto przeanalizować w innych dziedzinach fizyki. Stąd z kolei naukowcy doszli do wniosku, że niewyjaśnione do dzisiaj fundamentalne cechy wszechświata, takie jak chociażby rozszerzanie się wszechświata, mogą być skutkiem interakcji naszej rzeczywistości z drugą, sąsiadującą z nią alternatywną rzeczywistością.