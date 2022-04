Co do zasady, Wielki Zderzacz Hadronów w trakcie badań przyspiesza dwa strumienie protonów do ogromnych energii, po czym doprowadza do ich zderzenia. Obserwacje samego zderzenia i powstających w nim niezwykle ulotnych i krótkotrwałych cząstek pozwala fizykom testować prawdziwe granice naszej wiedzy o wszechświecie i odkrywać coraz więcej ulotnych szczegółów naszej rzeczywistości, takich jak chociażby ciemna materia.