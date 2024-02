Polacy otwierają drogę do nowej fizyki. Antymateria bliżej poznania

Antymateria to zagadkowa forma materii, która ma przeciwne właściwości do zwykłej materii. Na przykład antyelektron - zwany pozytonem - ma dodatni ładunek elektryczny, a antyproton ma ujemny. Gdy antycząstka spotyka się z cząstką, obie ulegają anihilacji, czyli zamianie na energię promieniowania. Antymateria jest bardzo trudna do wytworzenia i przechowywania, dlatego stanowi wyzwanie dla naukowców, którzy chcą ją badać.