Polacy tworzą superdrewno. Zrewolucjonizuje przemysł meblarski

Nowa metoda modyfikacji drewna to oryginalny pomysł dr. inż. Marka Grześkiewicza z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW. Polega na ogrzewaniu drewna, co prowadzi do rozmiękczenia ligniny. Później elementy z drewna poddawane są stopniowemu, pulsacyjnemu prasowaniu, z zastosowaniem wysokich ciśnień, pomiędzy ogrzewanymi półkami prasy. W efekcie dochodzi do obniżenia wilgotności drewna.