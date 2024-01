Chcą wykorzystać użyte drewno, zamiast ścinać nowe. Polscy naukowcy sprawdzą, czy to możliwe

Zespół planuje opracować kompleksową i powtarzalną metodykę oceny stanu drewna wykorzystywanego w budownictwie. Ma ona być możliwa do zastosowania zarówno w przypadku całych budynków, jak i ich elementów. To krok w kierunku stworzenia europejskiego systemu certyfikacji drewna z odzysku, który pomoże zwiększyć jego wykorzystanie, a tym samym zmniejszyć zużycie cennych zasobów oraz emisję do atmosfery niekorzystnych substancji