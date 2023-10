To będzie najwyższy budynek na świecie, a jego wysokość wyniesie ponad kilometr!

Jak na razie jednak, najwyższym budynkiem na świecie jest znajdujący się w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Burj Khalifa, który mierzy 829,8 m. Oprócz położenia na Półwyspie Arabskim z powstającym Jeddah Tower łączy go inna rzecz, a raczej osoba. To projektant Adrian Smith z biura architektonicznego AS+GG, który zaprojektował obydwie konstrukcje. Tym samym architekt będzie autorem dwóch najwyższych budynków na świecie, co nie zdarzyło się nigdy do tej pory i co zapewni mu miano prawdziwego króla wysokości w świecie architektury.