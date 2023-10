Nobel z fizyki przyznany! Za stworzenie ultraszybkich błysków światła

Jednocześnie musielibyście (przyjmijmy tak na potrzeby tego artykułu) zadbać o odpowiednią lampę błyskową, po to, by nawet przez bardzo krótki moment, kiedy migawka będzie otwarta, na matrycę (a kiedyś na kliszę) padło wystarczająco dużo światła, by zdjęcie było wystarczająco naświetlone.