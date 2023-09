Nowy laser rentgenowski odpalony. Strzela milionem impulsów na sekundę

Teraz naukowcy będą mogli badać szczegóły materiałów kwantowych z bezprecedensową dotąd rozdzielczością, co może przynieść nowe rozwiązania w dziedzinie budowy informatyki i komunikacji. Chemicy będą mogli używać go do ujawniania nieprzewidywalnych i ulotnych zdarzeń chemicznych, co może doprowadzić do bardziej zrównoważonych gałęzi przemysłu i technologii związanych z zieloną energią. Biolodzy będą mieli jeszcze lepszą możliwość, żeby prowadzić badania nad tym, w jaki sposób cząsteczki biologiczne wykonują swoje funkcje życiowe.