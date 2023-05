Test kwantowy o fundamentalnym znaczeniu zakończył się sukcesem. Czy to przełom w dziedzinie komputerów kwantowych?

Zacznijmy od tego, czym są układy kwantowe. W skrócie to takie układy fizyczne, które mogą istnieć w rzeczywistości lub być jedynie przedmiotem teoretycznych rozważań, a ich naczelną cechą jest to, że ich cech nie można określić bez odwołania się do zasad mechaniki kwantowej. Splątanie kwantowe natomiast, to rodzaj powiązania (określanego jako stan kwantowy) przynajmniej dwóch takich układów. Cechą szczególną stanu kwantowego jest to, że właściwości całego badanego systemu można określić dokładniej niż stan części, z jakich się on składa. To tak, jakbyśmy mogli dokładnie opisać samochód jako całość, ale bez możliwości szczegółowego przedstawienia jego wewnętrznej budowy. Co ciekawe, Albert Einstein określił splątanie kwantowe jako "upiorne działanie na odległość".