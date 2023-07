Sprawili, że geotermia będzie wreszcie wydajna. Dzięki tej technologii już produkują prąd

Fervo Energy planuje teraz podłączyć swój zakład w Nevadzie do lokalnej sieci elektrycznej i dostarczać energię do centrów danych Google, z którymi podpisał on umowę na bezemisyjną energię w 2021 r. To pierwsza umowa korporacyjna na dostarczanie prądu w sektorze geotermalnym w USA. Dane zebrane podczas wspomnianej, 30-dniowej demonstracji zostaną teraz wykorzystane do dalszych prac i udoskonalenia, kolejnej pary odwiertów, co ma doprowadzić do podwojenia generowanej energii przez Fervo Energy.