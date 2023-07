Nigdy nie zgadniesz, jak doszło do powstania popularnego Super Glue

Co ciekawe, wynalazek Coovera i tak znalazł zastosowanie na wojnie. W 1964 r. Eastman Kodak złożył wniosek do organizacji rządowej zajmującej się dopuszczaniem leków na rynek, w celu stosowania Super Glue jako środka do uszczelniania małych ran. Po latach jedna z odmian kleju została dopuszczona do takiego właśnie zastosowania. Zanim to nastąpiło, żołnierze amerykańscy w Wietnamie używali go jako substancji do zaklejania ran i skaleczeń, przynajmniej do czasu znalezienia lepszego rozwiązania. Dziś stosowane są odpowiednio spreparowane warianty medyczne tego kleju.



Obecnie, kleje do skóry są używanym codziennie w szpitalach na całym świecie specyfikiem. A skoro mówimy o medycynie, na koniec mała ciekawostka dotycząca Super Glue. Jak wykazało jedno z badań, „nieostrożność pacjenta" jak określa się to w raportach medycznych, jest przyczyną aż 80 proc. przypadków, gdy do lekarza zgłaszają się ludzie odnoszący osobliwe urazy na skutek jego użycia. Jednocześnie „dziecięca ciekawość i brak nadzoru rodzicielskiego" stanowią kolejne 11 proc. uszkodzeń skóry klejem Super Glue. Pamiętajcie o tym, gdy znów będziecie musieli coś przykleić i uważajcie na siebie.