Oto 4 typy baterii przyszłości, które będą zasilać nasze urządzenia. Baterie ze skał? Proszę bardzo

Katoda, czyli jedna z dwóch, obok anody, elektrod w baterii, jest wykonana z siarki. Ten pierwiastek wykazuje się większym zrównoważeniem niż tradycyjne nikiel i kobalt. Takie baterie są bardziej wydajne od akumulatorów litowo-jonowych. To w oczywisty sposób może przełożyć się na większy zasięg samochodów, w których znajda zastosowanie. Można powiedzieć, że dużym plusem w przypadku tych baterii jest to, że siarka jest niedrogim i występujących w dużych ilościach surowcem. Jednocześnie proces produkcji takich akumulatorów jest bardzo zbliżony do tego, jaki jest stosowany w przypadku baterii litowo-jonowych, co oznacza, że do ich produkcji można również wykorzystać te same urządzenia.



Jeszcze inną korzyścią, która wiąże się z tym typem baterii, jest mniejsza ilość energii, jaka jest wymagana do ich produkcji, i to o aż 25 proc. Wszystkie te cechy mogą sprawić, że wytwarzanie baterii litowo-siarkowych może być bardzo opłacalne.