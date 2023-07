Tak chcieli ochronić pilnie strzeżone tajemnice. Oto najsłynniejsze miasta zamknięte na świecie

Zdecydowana większość z nich służy jednak nie zapewnieniu spokoju i zachowaniu rdzennych kultur, a ukryciu tego co dzieje się i znajduje wewnątrz z nich. Żadne państwo nie ma i nie miało tylu zamkniętych miast co Związek Radziecki i będąca jego spadkobiercą Rosja. Jest tam najprawdopodobniej więcej niedostępnych dla kogokolwiek z zewnątrz miast niż we wszystkich innych państwach razem wziętych!

Zamknięte, wyjątkowe ze względu na swoje funkcje, miasta powstawały w Związku Radzieckim od końca lat czterdziestych XX wieku, gdy kraj ten na poważnie zaczął rywalizować z USA i rozbudowywać swoją potęgę militarną. MIejsca te były określane mianem „skrzynek pocztowych", co bierze się z faktu, iż poczta, która była do nich adresowana przechodziła najpierw przez rejony pocztowe obowiązujące w innych miastach, w celu zachowania tajemnicy. Tajne miasta w ZSRR można podzielić z grubsza na dwie kategorie.