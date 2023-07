Będziemy odbierać energię elektryczną prosto z orbity. Tak działają transmisje mikrofalowe

Nowo opracowana technologia bezprzewodowego przesyłu energii z orbity jest określana mianem MAPLE (od ang. Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment). To platforma, która wykorzystuje nadajniki mikrofalowe umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej. Całość została skonstruowana przy użyciu powszechnie znanych i przystępnych cenowo technologii wykorzystujących krzem do pobierania energii słonecznej i przesyłania jej do konkretnych stacji odbiorczych na świecie.

Lekkość i niewysoki koszt są, jak w przypadku każdego przedsięwzięcia związanego z kosmosem, kluczowe.