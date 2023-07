Powstała niesamowita mapa ludzkich narządów. Dzięki niej dowiemy się, jak działają i jak je leczyć

Dzięki temu można było wykonać dokładne fotografie komórek łożyska, które przyczepiły się do ściany macicy. W ten sposób, badając próbki tkanek w okresie od 6 do 20 tygodnia ciąży, badacze byli w stanie określić interakcje między komórkami łożyska a komórkami odpornościowymi i tętnicami organizmu matki. Zobaczono też, jak obydwa te elementy dostosowują się do siebie, by pomieścić łożysko.