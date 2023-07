Wyślą żywe ryby na stację kosmiczną. Nie chodzi o smażalnię na orbicie, ale ważny eksperyment

Danio pręgowany to niewielkie ryby słodkowodne pochodzące z Azji Południowej. Mają charakterystyczne pręgi na ciele, które służą im do komunikacji i kamuflażu. Danio pręgowany są popularnymi zwierzętami laboratoryjnymi ze względu na ich łatwą hodowlę i możliwość manipulowania ich genami. Dodatkowo ciało na wczesnych etapach rozwoju jest przejrzyste, co pozwala na obserwację narządów wewnętrznych u żywych osobników.