Ten mikrob będzie szpiegował dla Pentagonu. Można go wykryć tylko pod mikroskopem

Tak na przykład mikroby na usługach Pentagonu mogłyby wpływać na sytuację taktyczną. Jednak to nie wszystko, ponieważ równie dobrze mogłyby się sprawdzać w sytuacjach o znaczeniu strategicznym. Jak? W hipotetycznej sytuacji, w której wrogi kraj usiłuje zbudować bombę atomową i robi to pod przykrywką działalności cywilnej, wykorzystując do tego elektrownię jądrową, mikroby mogłyby okazać się nieocenione. Do pracy reaktora atomowego konieczna jest woda używana do jego chłodzenia. Zwykle stosowana jest woda pochodząca ze zbiorników naturalnych, jak okoliczne jeziora. Użycie takiej wody do chłodzenia podniosłoby temperaturę w całym zbiorniku.