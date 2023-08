Naukowcy odkryli demona. Tej niezwykłej cząstki szukali 67 lat

Naukowcy musieli przeprowadzić obliczenia mikroskopowe, aby wyjaśnić, co się dzieje. Kiedy to zrobili, istotnie znaleźli cząstkę składającą się z dwóch pasm elektronowych oscylujących poza fazą z prawie równą wielkością. Mniejsza o to, co dokładnie oznacza to stwierdzenie, najważniejsze jest to, że to dokładnie taki stan, jaki opisał to Pines.