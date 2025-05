Sztuczna inteligencja w praktyce biznesowej - perspektywy i wyzwania według eksperta AWS

Dimitrovich wskazuje trzy główne kierunki ograniczania tego zjawiska. Po pierwsze, jako społeczeństwo powoli przyzwyczajamy się psychologicznie do przejścia od systemów deterministycznych (gdzie A zawsze prowadzi do B) do systemów generatywnych (gdzie A może prowadzić do B, C, D lub nawet X). Po drugie, same modele stają się lepsze w moderowaniu swojej kreatywności. Wreszcie, rozwijane są techniki groundingu (uziemiania) modeli - łączenia ich z zewnętrznymi bazami wiedzy i stosowania guardrails (zabezpieczeń) takich jak zautomatyzowane rozumowanie.