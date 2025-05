Czemu chcemy znać przyszłość? Odpowiedź nie zawsze się spodoba

Można było iść trudną drogą artysty, ale przynajmniej żyć po swojemu! Ale szybko pojawi się wątpliwość – czy na pewno taka opcja istniała? Prognoza mówiła w końcu co innego. Jasne, można było jednym uchem wpuszczać i drugim wypuszczać rady rodziców czy bliskich, ale co oni tam wiedzieli. Tymczasem ChatGPT wyliczy, że tylko tyle i tyle procent malarzy zdobywa sławę oraz spełnienie, za to w ciągu pięciu lat sprzedawcy mieszkań będą pożądanym narybkiem. Co z tego, że to zajęcie nudne, męczące i nieciekawe dla danej osoby - wirtualny asystent radzi, że tak będzie lepiej. Tylko zaufaj.