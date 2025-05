Gdy 1 ekran to za mało, a 3 to zbyt wiele. Niesamowity monitor Acera

W przeciwieństwie do większego brata PD163QT oferuje standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz, co jest rozczarowujące dla modelu z 2025 r. Podczas prezentacji na Computex widziałem, jak demonstrator Acera próbował przekonać jedną z osób, że 60 Hz to w zupełności wystarczająco - co było równie przekonujące, jak twierdzenie, że rower bez pedałów to innowacja w transporcie.