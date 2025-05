Wsiadłem do autobusu i zdębiałem. Czasami rewolucyjna zmiana to... terminal

Kolejka nie pozwalała przeprowadzić wywiadu. Pan kierowca już na pierwszym przystanku miał ręce pełne roboty, wydając bilety i skrupulatnie wyliczając resztę. Przypomniał jednej z pasażerek, by wysiadając upomniała się o brakujące trzy złote reszty. Teraz nie miał z czego wydać, ale liczył na to, że na trasie co nieco drobnych jeszcze wpadnie. To niesamowite, ale byłem świadkiem takich sytuacji 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu i trzy dni temu. Gdyby tylko istniało narzędzie, które pozwoliłoby rozwiązać ten problem…