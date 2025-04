Przeżyłem 15-godzinny blackout w Portugalii i powiem jedno - istny Armagedon

Wydało mi się to przesadne działanie. Przecież mamy kilka butelek wody do picia, prąd zapewne zaraz wróci. Chodziło Jej jednak o wodę do celów gospodarczych. - To nie wiesz, że jak nie ma prądu, to następna w kolejności jest woda? To naczynia powiązane - mówiła. Nie prostowałem. Nalaliśmy wodę do wanny oraz kilku garnków. Wody w kranach zabrakło ok. 16.