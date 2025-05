Ten robot będzie twoim ramieniem i chodzikiem. Na starość 

Starzejące się społeczeństwo to problem, który dotyka wielu krajów świata - w tym Polski. Rosnąca liczba emerytów w porównaniu do pozostałych grup wiekowych sprawia, że tak jak kilkanaście lat temu martwiliśmy się o miejsca w przedszkolach, tak za kilkanaście lat będziemy się martwić o dostępność wykwalifikowanych specjalistów do opieki nad najbliższymi.