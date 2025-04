Ta urocza żółta kulka jeździ po domu i pomaga w życiu. Robot Samsunga trafia do sprzedaży

Ballie ma być nie tylko mobilnym czatbotem, bowiem Samsung podczas licznych prezentacji pokazał robota jako asystenta domowego. Ballie może na przykład na zawołanie przyjechać i pełnić rolę mobilnego projektora. Gdy użytkownik jest poza domem, może poprosić Balliego by "podjechał" do domowego zwierzaka i rozpoczął nagrywanie go, by sprawdzić, co robi i jak się czuje. Robot może także patrolować dom i w zależności od tego co w danej chwili robią użytkownicy, dostosować ustawienia sprzętu smart home, np. zmieniając natężenie oświetlenia czy obecnie odtwarzaną muzykę.