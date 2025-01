Robocik od Samsunga, który podąża za tobą jak piesek. Ponoć już w tym roku

W tym roku Ballie pojawił się ponownie na stoisku Samsunga podczas targów CES, gdzie dziennikarze mogli zobaczyć, jak w praktyce działa maszyna. Jak relacjonuje serwis The Verge, prócz funkcji zapowiedzianych w zeszłym roku, Ballie ma posiadać także asystenta AI, dzięki któremu można z nim czatować głosowo niczym z ChatGPT Voice czy Gemini Live, ale i po prostu wywoływać tak jak Alexę czy Siri. To w połączeniu z aparatami ma umożliwiać Ballie multimodalne wsparcie człowieka, gdzie np. Ballie można pokazać dwie butelki wina i zapytać, które z nich będzie lepsze do gotowania, a które do posiłku. Robot ma także być w stanie pełnić rolę projektora do filmów, co według relacji pozostawia trochę do życzenia - obraz wyświetlany przez urządzenie jest jaśniejszy na ścianie niż na podłodze.