Ceny składanych smartfonów najniższe od roku. Lepszej okazji nie będzie?

Ale co tam cyferki - spójrzmy na to, co cieszy oko i dłonie. Wyświetlacze to kolejny mocny, a wręcz olśniewający punkt razr 60 Ultra. Główny, składany ekran AMOLED ma przekątną 7 cali – jest dość długi, czyli idealny do Twittera. Rozdzielczość Super HD (1224p) i adaptacyjne odświeżanie LTPO sięgające kosmicznych 165 Hz w kompatybilnych grach sprawiają, że każdy obraz, każda animacja to uczta dla oczu.