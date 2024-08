Gdyby udostępnili to narzędzie, internet by zapłonął. OpenAI ma prawdziwą puszkę Pandory

Pomimo szerokiego rozpowszechnienia generatywnej sztucznej inteligencji, wciąż nie istnieje technologia, która pozwoliłaby na jednoznaczne stwierdzenie, czy dany tekst został wygenerowany przez AI. Choć stworzenie tego typu narzędzi były podejmowane wielokrotnie, to nawet te od OpenAI szybko okazywały się wskazywać tekst napisany przez człowieka jako napisany przez AI.



Według relacji OpenAI nie porzuciło pomysłu stworzenia klasyfikatora tekstu, który mógłby skutecznie odróżnić twory ludzie od tworów maszyny, bo ten jest już gotowy. Jednak firma ma powody, by nie oddać go szerszemu gronu użytkowników.