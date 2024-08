Widzisz taką informację na opakowaniu? Jest mniejsza szansa, że kupisz produkt

Kiedy wspomina się o sztucznej inteligencji, ma to tendencję do obniżania zaufania emocjonalnego, co z kolei zmniejsza intencje zakupowe. [...] Przetestowaliśmy efekt w ośmiu różnych kategoriach produktów i usług, a wyniki były takie same: niekorzystne jest umieszczanie tego rodzaju terminów w opisach produktów.