TikTok buduje coś gigantycznego. Aż ćwierć przychodów chmury Microsoftu opłacił jego właściciel

To jednak oznacza, że nikt w sumie do końca nie wie co buduje TikTok i do czego potrzebne mu są tak ogromne zasoby pod GenAI. Dalsi najwięksi klienci tej usługi (w ujęciu kwotowym) to Walmart, TurboTax i G42. Jest też kilku prestiżowych klientów, którzy na razie wydają mniejsze kwoty, ale planują ich zwiększenie: są to AT&T, Coca-Cola, Fidelity i Volvo. Istotni kwotowo, choć nieujmowani w raportach Microsoftu (z uwagi na bezpośrednie umowy z OpenAI, gdzie Microsoft jest redukowany do podwykonawcy) są Zoom, Klarna i Salesforce. Nikt jednak nie konsumuje w takim tempie generatywnej chmury Microsoftu, jak TikTok. Zapewne niebawem dowiemy się dlaczego.