Galaxy S26 Ultra robi wrażenie wytrzymałością. Ekran się nie poddał

Producenci w ostatnich latach znacząco zwiększyli trwałość swoich urządzeń, dzięki czemu groźnie wyglądający upadek cennegotelefonu niekoniecznie musi wiązać się z pękniętym ekranem i obowiązkiem wymianą szkła lub całego panelu. S26 Ultra również może pochwalić się bardzo dobrą - choć nie idealną -wytrzymałością.

Samsung Galaxy S26 Ultra z wytrzymałym ekranem i panelem tylnym

Twórca kanału PBKreviews postanowił sprawdzić odporność najnowszego Galaxy S26 Ultra na upadki. W materiale przedstawiono kilka realnych scenariuszy, które mogą przytrafić się każdemu z nas. W pierwszym teście urządzenie zrzucono z wysokości głowy na beton, ekranem skierowanym do dołu.

Telefon pozbawiony dodatkowych akcesoriów, takich jak szkło hartowane czy etui ochronne, bez problemu wytrzymał tę próbę. Szkło Gorilla Glass Armor 2 na wyświetlaczu nie uległo stłuczeniu ani zauważalnemu zarysowaniu. Aluminiowa ranka telefonu została jedynie lekko uszkodzona - w kilku punktach zauważono rysy na lakierze, które jednak nie wpływają na komfort użytkowania smartfona.

W drugim teście Galaxy S26 Ultra zrzucono z identycznej wysokości, ale tym razem tylnym panelem do dołu. Sprzęt upadł idealnie na płasko, efektem czego było uszkodzenie szkiełka jednego z czterech modułów aparatów - w tym przypadku był to 5-krotny teleobiektyw. Natomiast sam panel tylny pozostał nienaruszony. Upadek spowodował też zarysowanie aluminiowej ramki.

Problemem jest tu najprawdopodobniej fakt, że wyspa na aparaty oraz same obiektywy mocno wystają z obudowy, przez co przyjmują całą siłę uderzenia. Na koniec twórca postanowił zrzucić telefon z wysokości rąk - ekran oraz panel tylny pozostał kompletnie nienaruszony, ale szkło obiektywu całkowicie pękło.

Smartfony są wytrzymałe, ale wciąż podatne na uszkodzenia

Mimo uszkodzenia jednego obiektywu, Galaxy S26 Ultra przeżył serię ekstremalnych upadków z dużej wysokości na twardy beton. Dawne smartfony nie oferowały tak wysokiej odporności. Test ma oczywiście charakter edukacyjny. Pokazuje, że najnowszy i najlepszy model Samsunga jest wytrzymały, ale wciąż podatny na uszkodzenia.

Dlatego warto korzystać z akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo sprzętu. W przypadku modelu S26 Ultra z wystającą wyspą na aparaty, zaleca się dokupienie szkła hartowanego dla obiektywów, które Powinny one znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zaawansowanego zestawu fotograficznego. Tak naprawdę w przypadku każdego nowoczesnego smartfona zakup podobnych akcesoriów jest po prostu rozsądną decyzją.

Niezależnie od modelu szkło hartowane czy etui ochronne również są wskazane.

Albert Żurek 10.03.2026 06:00

