Galaxy S26 Ultra robi wrażenie wytrzymałością. Ekran się nie poddał

Galaxy S26 Ultra przetrwał ekstremalny test wytrzymałości. Ekran najnowszego i najlepszego modelu Samsunga nie boi się upadków na twardy beton.

Albert Żurek
S26 Ultra
Producenci w ostatnich latach znacząco zwiększyli trwałość swoich urządzeń, dzięki czemu groźnie wyglądający upadek cennegotelefonu niekoniecznie musi wiązać się z pękniętym ekranem i obowiązkiem wymianą szkła lub całego panelu. S26 Ultra również może pochwalić się bardzo dobrą - choć nie idealną -wytrzymałością.

Samsung Galaxy S26 Ultra z wytrzymałym ekranem i panelem tylnym

Twórca kanału PBKreviews postanowił sprawdzić odporność najnowszego Galaxy S26 Ultra na upadki. W materiale przedstawiono kilka realnych scenariuszy, które mogą przytrafić się każdemu z nas. W pierwszym teście urządzenie zrzucono z wysokości głowy na beton, ekranem skierowanym do dołu.

Telefon pozbawiony dodatkowych akcesoriów, takich jak szkło hartowane czy etui ochronne, bez problemu wytrzymał tę próbę. Szkło Gorilla Glass Armor 2 na wyświetlaczu nie uległo stłuczeniu ani zauważalnemu zarysowaniu. Aluminiowa ranka telefonu została jedynie lekko uszkodzona - w kilku punktach zauważono rysy na lakierze, które jednak nie wpływają na komfort użytkowania smartfona. 

W drugim teście Galaxy S26 Ultra zrzucono z identycznej wysokości, ale tym razem tylnym panelem do dołu. Sprzęt upadł idealnie na płasko, efektem czego było uszkodzenie szkiełka jednego z czterech modułów aparatów - w tym przypadku był to 5-krotny teleobiektyw. Natomiast sam panel tylny pozostał nienaruszony. Upadek spowodował też zarysowanie aluminiowej ramki. 

Problemem jest tu najprawdopodobniej fakt, że wyspa na aparaty oraz same obiektywy mocno wystają z obudowy, przez co przyjmują całą siłę uderzenia. Na koniec twórca postanowił zrzucić telefon z wysokości rąk - ekran oraz panel tylny pozostał kompletnie nienaruszony, ale szkło obiektywu całkowicie pękło.

Czytaj też:

Smartfony są wytrzymałe, ale wciąż podatne na uszkodzenia

Mimo uszkodzenia jednego obiektywu, Galaxy S26 Ultra przeżył serię ekstremalnych upadków z dużej wysokości na twardy beton. Dawne smartfony nie oferowały tak wysokiej odporności. Test ma oczywiście charakter edukacyjny. Pokazuje, że najnowszy i najlepszy model Samsunga jest wytrzymały, ale wciąż podatny na uszkodzenia.

Dlatego warto korzystać z akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo sprzętu. W przypadku modelu S26 Ultra z wystającą wyspą na aparaty, zaleca się dokupienie szkła hartowanego dla obiektywów, które Powinny one znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zaawansowanego zestawu fotograficznego. Tak naprawdę w przypadku każdego nowoczesnego smartfona zakup podobnych akcesoriów jest po prostu rozsądną decyzją.

Niezależnie od modelu szkło hartowane czy etui ochronne również są wskazane.

Albert Żurek
10.03.2026 06:00
Tagi: AndroidSamsungSmartfony
