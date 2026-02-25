REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy S26 Ultra to król Androida. Specyfikacja wymiata

Samsung w tegorocznej serii nie zapomniał o najpotężniejszy Galaxy S26 Ultra. Patrząc na jego specyfikację i możliwości już teraz wiem, że to nowy król Androida w 2026 r.

Albert Żurek
S26 Ultra wyróżniające
REKLAMA

Urządzenie zostało pokazane tuż obok dwóch bardziej podstawowych modeli - S26 oraz S26+, które otrzymały pomniejsze zmiany względem poprzedniej generacji S25. S26 Ultra ze względu na nowość ekranie zdecydowanie najbardziej się wyróżnia na tle pozostałych modeli.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 Ultra - specyfikacja techniczna

Pod względem wyglądu Galaxy S26 Ultra otrzymał kilka pomniejszych zmian. Bryła telefonu jest bardziej zaoblona niż w przypadku poprzednika. Z kolei na tylnym panelu możemy zobaczyć nową stylistykę z wyspą na aparaty obejmującą wystające obiektywy. W zeszłorocznym S25 Ultra moduły aparatów wystawały bezpośrednio z obudowy. Trudno nie zgodzić się z tym, że w tym roku smartfon wygląda po prostu lepiej.

Na przodzie znajdziemy wciąż duży, niemalże bezramkowy wyświetlacz z pojedynczym wcięciem na aparat przedni do selfie. W lewej dolnej krawędzi nie zabrakło natomiast miejsca na rysik S Pen dołączany do zestawu. Specyfikacja telefonu wygląda następująco:

  • ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 3120 × 1440 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz, funkcja prywatności ekranu;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 3 nm;
  • pamięć: 12 lub 16 GB operacyjna, 256, 512 GB lub 1 TB na pliki;
  • aparat: główny 200 Mpix f/1.4, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, teleobiektyw 50 Mpix f/2.9 o 5-krotnym zbliżeniu, przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W, ulepszone bezprzewodowe;
  • wodoszczelność: IP68,
  • system: Android 16, One UI 8.5;
  • wymiary: 163,6 × 78,1 × 7,0 mm,
  • masa: 214 g.

Największą zmianą względem poprzedniej generacji jest inteligentna funkcja prywatności ekranu. To rozwiązanie dostępne tylko w najdroższym S26 Ultra wykorzystujące ulepszony wyświetlacz oraz specjalne oprogramowanie. Nowość działa niczym jak folia lub szkło prywatyzujące naklejone na ekran - ogranicza kąty widzenia wyświetlacza dla osób stojących obok lub za nami. 

Więcej na temat nowych telefonów Galaxy S26:

Dzięki temu inne osoby np. w komunikacji miejskiej lub windzie nie będą w stanie zobaczyć, co mamy na wyświetlaczu. Rozwiązanie działa inteligentnie - można je całkowicie wyłączyć lub dostosować w zależności od poziomu ochrony. Funkcja jest w stanie ukrywać tylko poszczególne elementy na ekranie np. wiadomości lub wszystko, co mamy na wyświetlaczu. Przy czym nie ogranicza jakości, jasności i kolorów w ekranie. 

Co jeszcze zmieniono względem poprzednika? Ulepszono optykę aparatu głównego oraz teleobiektywu o 5-krotnym zbliżeniu. Moduł główny ma przysłonę f/1.4 zamiast f/1.7, a teleobiektyw f/2.9 zamiast f/3.4. Poprawiono też szybkość oraz moc ładowania przewodowego do 60 W z 45 W oraz ładowania bezprzewodowego. Reszta zmian np. funkcji inteligencji wynika z oprogramowania One UI 8.5, które będzie dostępne także dla starszych modeli.

A ile to kosztuje?

Samsung Galaxy S26 Ultra trafi do regularnej sprzedaży 11 marca, przedsprzedaż natomiast rusza już teraz. Telefon będzie dostępny w łącznie sześciu wersjach kolorystycznych: kobaltowym fiolecie, błękicie, czerni bieli oraz online w różu oraz srebrze. Ceny wyglądają tak:

  • Galaxy S26 Ultra 12/256 GB - 6499 zł,
  • Galaxy S26 Ultra 12/512 GB - 7399 zł,
  • Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB - 8699 zł.
REKLAMA

Urządzenie w podstawowym wariancie jest zatem 100 zł droższe od poprzednika. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
25.02.2026 19:00
Tagi: AndroidSamsungSmartfony
Najnowsze
20:00
Galaxy S26 kontra iPhone 17. Który lepszy?
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:23+01:00
19:20
Największy problem Galaxy? Właśnie przestał istnieć
Aktualizacja: 2026-02-25T19:20:58+01:00
19:00
Nowe Galaxy Buds4 Pro. Małe, lekkie i zaskakująco dopracowane
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung miażdży Apple'a funkcjami dla Polaków. Ogarnijcie się tam w Cupertino
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Ceny Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Pamięć nie wzięła jeńców
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Nikt nie podejrzy, co masz na ekranie. Żaden inny telefon tego nie ma
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Galaxy S26 z Pocztą Głosową jakiej nie było. Rozprawi się ze spamerami
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung Galaxy S26 Ultra to król Androida. Specyfikacja wymiata
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
19:00
Samsung Galaxy S26 to mały potwór. Najmniejszy z najlepszych
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
17:39
Najlepszy telewizor w tej części Układu Słonecznego. Byłem go zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-25T17:39:02+01:00
17:26
Polacy muszą uważać. Brak dokumentu i wyjazd do Londynu przepadnie
Aktualizacja: 2026-02-25T17:26:06+01:00
16:36
Okulary czy ukryta kamera? Jest aplikacja dla zaniepokojonych
Aktualizacja: 2026-02-25T16:36:02+01:00
16:00
Resident Evil Requiem to ból głowy recenzenta. Gra to fenomen, nie mogę pisać dlaczego
Aktualizacja: 2026-02-25T16:00:00+01:00
15:19
Tak to można zaczynać dzień. Przegląd ekspresów do kawy do 4 tys. zł
Aktualizacja: 2026-02-25T15:19:05+01:00
15:00
Airbus pokazał, czym będzie latać NATO. "Wyglądają jak wyjęte z gry"
Aktualizacja: 2026-02-25T15:00:59+01:00
13:43
Polska armia ma nowego zwiadowcę. Jest bezszelestny i widzi wszystko
Aktualizacja: 2026-02-25T13:43:26+01:00
13:15
Chcieli pożegnać fajerwerki, wojewoda: hola, hola. Ważniejsze są stare przepisy
Aktualizacja: 2026-02-25T13:15:51+01:00
12:46
Polska buduje własny reaktor SMR. Klepnięto kluczową umowę
Aktualizacja: 2026-02-25T12:46:05+01:00
11:46
Ikea ma butelkomat idealny. Zapomnij o papierowych świstkach
Aktualizacja: 2026-02-25T11:46:43+01:00
10:39
Coś dziwnego dzieje się z tą gigantyczną gwiazdą. Właśnie włączyła autodestrukcję
Aktualizacja: 2026-02-25T10:39:18+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA