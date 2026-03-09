Tak będzie wyglądał twój nowy telefon. Nowy iPhone nie pozostawia złudzeń

Ładowanie...

Apple w pocie czoła pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem. To znaczy oficjalnie pierwszym, bo na pół składał się również iPhone 6, ale po złożeniu nie działał już tak dobrze, jak przed. Najwidoczniej Apple musiał trochę dopracować technologię i już niedługo zobaczymy smartfon, który pokona ten problem sprzed dekady. Do sieci trafiły właśnie rendery z plików CAD i cóż mogę rzec - tak będą wyglądały chińskie składane smartfony w przyszłym roku.

Nowy iPhone Fold albo Flip. Tak będzie wyglądał

Nie wierzę w najnowsze spekulacje, według których nowy model będzie nazywał się Duo, bo brzmi po prostu głupio. Nazwa to jeszcze kwestia otwarta, więc zostawmy ją na później. Tak według plików CAD będzie wyglądał najdroższy smartfon producenta:

Nowy iPhone będzie miał nietypowe proporcje, ale to wszystko ma sens, bo według Apple w taki sposób można zapewnić kompaktowe rozmiary. Po rozłożeniu będziemy mieć coś w rodzaju iPada mini. Według przecieków rozmiar wewnętrznego wyświetlacza to około 7,8 cala. Smartfon ma być ultracienki, a pomogą w tym doświadczenia zebrane przy tworzeniu iPhone'a Air. Nie zabraknie malutkiej Dynamicznej Wyspy.

Z tyłu znajdziemy dwa aparaty, prawdopodobnie 48 Mpix każdy. Cena? Powyżej 2000 tysięcy dolarów, więc w naszym kraju zakręcimy się w okolicach 10 tys. zł na start.

Nie mam żadnych złudzeń - właśnie patrzycie na najgorętszy smartfon najbliższych miesięcy i nowe objawienie dla chińskich firm. Nagle okaże się, że tradycyjne kształty Flipów i Foldów odejdą w zapomnienie, bo każdy będzie chciał mieć telefon w tym kształcie. Apple późno wchodzi w składane smartfony, ale nie mam wątpliwości, że to będzie przełomowe. Musi być, bo firma Tima Cooka potrzebuje konstrukcji, o której będzie się długo mówić. Potrzebuje składanego iPhone'a.

Paweł Grabowski 09.03.2026 12:37

