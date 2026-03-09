REKLAMA
Microsoft posłuchał użytkowników. Do Windowsa wraca opcja, którą skasował

Windows 11 szykuje ważną poprawkę centrum akcji. W nowych kompilacjach testowych Microsoft przywraca możliwość usuwania skrótów, o którą użytkownicy prosili od premiery systemu.

Malwina Kuśmierek
Windows 11 odzyska ważną funkcję centrum akcji
Centrum akcji to zdecydowanie moja ulubiona funkcja, która zadebiutowała wraz z Windowsem 10 i została delikatnie oszpecona w Windowsie 11. Centrum akcji to mały panel kontrolny, który pojawia się po kliknięciu obszaru paska zadań zawierającego informacje o połączeniu z internetem, głośności i (w przypadku laptopów) stanem baterii - z jego poziomu szybko włączysz Wi-Fi, Bluetooth czy tryb wyświetlania nocnego.

Jednak centrum akcji w Windows 11 ma jeden zasadniczy problem: wszystkie elementy są stałe i można jedynie zmienić ich kolejność, lecz nie można ich całkowicie usunąć z widoku - w tym także funkcji, które są całkowicie bezużyteczne dla twojego komputera.

Teraz Microsoft to zmienia. Użytkownicy doprosili się poprawki centrum akcji

W pierwszych wersjach Windowsa 11 Microsoft usunął jedną z bardziej praktycznych opcji znanych z Windowsa 10 - możliwość dowolnego dodawania i usuwania przycisków w panelu szybkich ustawień. Zamiast tego użytkownicy otrzymali listę wszystkich dostępnych przełączników, którą można było co najwyżej przewijać i zmieniać kolejność elementów. Decyzja spotkała się z krytyką, a użytkownicy od lat prosili Microsoft był poprawił centrum akcji i uczynił je ponownie możliwym do dostosowania.

Najwyraźniej apele poskutkowały, bo jak zauważył jeden z użytkowników serwisu X będący członkiem programu Windows Insider, w jednej z najnowszych kompilacji testowych - build 26300.7965 - pojawiły się ślady powrotu możliwości usuwania wybranych skrótów z panelu szybkich ustawień.

Przy okazji Microsoft testuje także inne zmiany w panelu szybkich ustawień. Jedną z nich jest rozbudowanie przełącznika oszczędzania energii. Obok przycisku pojawi się mała strzałka prowadząca do dodatkowego podmenu. Znajdą się w nim funkcje pomagające ograniczyć zużycie baterii, takie jak włączenie trybu ciemnego, zmiana trybu zasilania czy regulacja kontrastu ekranu.

Choć mowa o drobnej funkcji, jej powrót może znacząco poprawić wygodę korzystania z systemu. Możliwość usunięcia niepotrzebnych przełączników sprawi, że panel szybkich ustawień znów stanie się naprawdę szybkim sposobem na zmianę najważniejszych opcji systemu.

Zdjęcie główne: sdx15 / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
09.03.2026 12:19
