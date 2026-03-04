Kiedy premiera Windows 12? Mam złą wiadomość

Ładowanie...

Internet obiegł raport zagranicznego serwisu PC Gamer, w którym zasugerowano możliwość rychłego debiutu dwunastki. System miałby zostać wprowadzony jeszcze w tym roku i miałby przynieść ogromne zmiany w wymogach co kompatybilności. Oprogramowanie do działania wymagałoby potężniejszych procesorów ze wsparciem sztucznej inteligencji. Dziś to kompletnie niemożliwe - już tłumaczę dlaczego.

Windows 12 z wygórowanymi wymaganiami sprzętowymi

Raport opublikowany w ostatnich dniach zyskał na ogromnej popularności głównie za sprawą Reddita. Tam zebrał ponad 14 tys. interakcji i 5,5 tys. komentarzy. Głównie z oburzeniem dotyczącym rzekomych wygórowanych wymagań sprzętowych.

Już Windows 11 pod tym względem namieszał, mimo że wcale nie wymagał bardzo zaawansowanego sprzętu. Do obsługi oprogramowania potrzebujemy modułu zabezpieczeń TPM 2.0, procesora Intel Core 8. generacji bądź AMD Ryzen 2000 oraz wsparcia technologii Secure Boot.

Z kolei według nowego raportu Windows 12 miałby wymagać procesora wyposażonego w dedykowany układ NPU o mocy 40 TOPS do obsługi funkcji sztucznej inteligencji. Najprawdopodobniej układu takiego jak Intel Core Ultra i AMD Ryzen AI. Doniesienia sugerują, że urządzenia bez NPU byłby w stanie obsłużyć system, ale mogłyby zostać wyłączone z pełnych aktualizacji lub nie otrzymywać niektórych funkcji.

Wiecie, jaki jest problem w tym twierdzeniu? Tak naprawdę już teraz Windows 11 oferuje specjalne funkcje sztucznej inteligencji Copilot+ dla komputerów wyposażonych w czipy NPU. Jeśli Windows 12 nie wymagałby nowych procesorów, nie moglibyśmy mówić o zwiększonych wymaganiach.

Druga sprawa to fakt, że dzisiejszy sprzęt nie jest gotowy na wymóg wbudowanego w procesor NPU. Obecnie na rynku znajdziemy tylko nieliczne układy wspierające NPU o mocy 40 TOPS lub wyższej. Są to głównie laptopowe procesory takie jak AMD Ryzen AI 300 oraz 400 czy Intel Core Ultra Series 2 oraz Series 3.

Natomiast w procesorach dla komputerów stacjonarnych NPU jest rzadkością. Intel dodał taki czip do serii Core Ultra 200S - np. w modelu Core Ultra 285K jest NPU ale o znacznie niższej mocy 13 TOPS. Z kolei w popularniejszych procesorach Ryzen takich jak seria 7000 czy 9000 brakuje dedykowanego NPU. Oznacza to, że obecny sprzęt nie jest przystosowany na nowe wymagania.

Inne argumenty sugerujące pojawienie się Windowsa 12 w 2026 r. są wyssane z palca

W raporcie podkreślono też inne możliwości. Windows 12 miał być modułowym oprogramowaniem, w którym w zależności od komputera można dodawać funkcje. Problem jest taki, że projekt CorePC zakładający identyczne rozwiązania tak naprawdę już powstał w 2023 r. Miał zostać wprowadzony w 2024 r., ale najprawdopodobniej został porzucony.

Druga sprawa to fakt, że Microsoft sam niedawno ogłosił, że w 2026 r. skupi się na naprawie obecnego Windowsa 11, zamiast dodawać do niego nowe funkcje. Wprowadzenie nowego systemu w czasie, gdy poprzednia wersja jest w złym położeniu byłoby co najmniej nierozsądne. Dlatego nie spodziewajmy się Windowsa 12 przed 2027 r.

Albert Żurek 04.03.2026 20:24

