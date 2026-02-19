REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina

Windows 11 wreszcie wprowadza przydatną nowość. To narzędzie, które z poziomu systemu operacyjnego pozwoli przetestować szybkość twojego internetu. 

Albert Żurek
Windows 11 speedtest
REKLAMA

W ostatnich miesiącach Microsoft głównie skupiał się na dodawaniu mało przydatnych funkcji sztucznej inteligencji do swojego systemu operacyjnego. Gigant wreszcie zrozumiał, że wciskanie Copilota w możliwie każdy zakątek oprogramowania niekoniecznie jest rozsądną opcją. Dlatego też stawia na klasyczne opcje pozbawione dopisku AI.

REKLAMA

Windows 11 wprowadza test połączenia internetu wbudowany w pasek zadań 

Microsoft poinformował, że testuje funkcję testu połączenia internetowego wywołanego bezpośrednio w systemie operacyjnym. Opcja jest dostępna w pasku zadań Windowsa 11. Zasada działania rozwiązania ma być naprawdę prosta - kliknięcie prawego przycisku myszy ikony sieci na dolnym pasku wyświetli opcję testu prędkości internetu.

Z opisu Microsoftu również wynika, że rozwiązanie ma być dostępne z poziomu sekcji szybkich ustawień WiFi oraz sieci komórkowej. Jeśli jednak myślicie, że funkcja testu prędkości internetu została wbudowana bezpośrednio w system, mam złe wiadomości. 

Rozwiązanie jest swojego rodzaju skrótem, który powoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i uruchamia program do mierzenia prędkości łączności przewodowej, WiFi lub sieci komórkowej. Według Microsoftu "ta funkcja pomaga sprawdzić wydajność sieci i rozwiązać problem". 

Opcja prowadzi do autorskiej wyszukiwarki Bing, która od dłuższego czasu oferuje wbudowaną funkcję testu łączności internetowego bazującego na Speedtest by Ookla. Można powiedzieć, że firma poszła nieco na łatwiznę, ale to rozsądne podejście ze strony Microsoftu. Zamiast niepotrzebnie tworzyć nowe narzędzie, można wykorzystać istniejące. 

Czytaj też:

Na wprowadzenie wbudowanego testu łączności chwilę poczekasz

Warto podkreślić, że funkcja testu szybkości internetu nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających ze stabilnego wydania systemu Windows 11. Rozwiązanie obecnie zostało wdrożone w testowych wersjach 26100.7918 i 26200.7918 w kanale Release Preview niejawnego programu systemu Windows.

Wprowadzenie nowości dla wszystkich użytkowników to najprawdopodobniej kwestia kilku następnych tygodni. Jest duża szansa, że producent doda funkcję testowania połączenia w ramach kolejnej aktualizacji Patch Tuesday.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
19.02.2026 20:23
Tagi: InternetSpeedtestWindowsWindows 11
Najnowsze
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
19:00
Zatrzymał pociąg ze strategicznym transportem. Państwo z dykty uspokaja
Aktualizacja: 2026-02-18T19:00:34+01:00
18:03
Battlefield 6 z polską żołnierką. Milena Rogowska z WOT-u walczy przeciw NATO
Aktualizacja: 2026-02-18T18:03:29+01:00
17:29
Android 17 szybki jak struś pędziwiatr. Google chwali się ulepszeniem
Aktualizacja: 2026-02-18T17:29:44+01:00
17:01
Battlefield 6 plusuje niemiecką mapą, ale sezon 2 spala grę. EA nie kuma fanów
Aktualizacja: 2026-02-18T17:01:34+01:00
17:00
Jak karmić AI bez rujnowania planety? Big tech ma plan
Aktualizacja: 2026-02-18T17:00:00+01:00
16:32
Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel
Aktualizacja: 2026-02-18T16:32:03+01:00
16:00
Google Pixel 10a. Jest płaski oraz tani i to mi się podoba
Aktualizacja: 2026-02-18T16:00:00+01:00
15:58
Jadę na snowboard. Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:58:03+01:00
15:25
Nikt nie dostanie aktualizacji do nowego Windowsa. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-18T15:25:39+01:00
15:07
Samsung zapowiada One UI 8.5. Mówi, kiedy skorzystasz
Aktualizacja: 2026-02-18T15:07:49+01:00
14:56
ZUS padł w najgorszym momencie. Zobaczysz tylko biały ekran
Aktualizacja: 2026-02-18T14:56:25+01:00
14:43
Na potęgę budują broń jądrową. Satelity obnażyły sekret
Aktualizacja: 2026-02-18T14:43:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA