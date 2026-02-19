Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach Microsoft głównie skupiał się na dodawaniu mało przydatnych funkcji sztucznej inteligencji do swojego systemu operacyjnego. Gigant wreszcie zrozumiał, że wciskanie Copilota w możliwie każdy zakątek oprogramowania niekoniecznie jest rozsądną opcją. Dlatego też stawia na klasyczne opcje pozbawione dopisku AI.

Windows 11 wprowadza test połączenia internetu wbudowany w pasek zadań

Microsoft poinformował, że testuje funkcję testu połączenia internetowego wywołanego bezpośrednio w systemie operacyjnym. Opcja jest dostępna w pasku zadań Windowsa 11. Zasada działania rozwiązania ma być naprawdę prosta - kliknięcie prawego przycisku myszy ikony sieci na dolnym pasku wyświetli opcję testu prędkości internetu.

Z opisu Microsoftu również wynika, że rozwiązanie ma być dostępne z poziomu sekcji szybkich ustawień WiFi oraz sieci komórkowej. Jeśli jednak myślicie, że funkcja testu prędkości internetu została wbudowana bezpośrednio w system, mam złe wiadomości.

Rozwiązanie jest swojego rodzaju skrótem, który powoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i uruchamia program do mierzenia prędkości łączności przewodowej, WiFi lub sieci komórkowej. Według Microsoftu "ta funkcja pomaga sprawdzić wydajność sieci i rozwiązać problem".

Opcja prowadzi do autorskiej wyszukiwarki Bing, która od dłuższego czasu oferuje wbudowaną funkcję testu łączności internetowego bazującego na Speedtest by Ookla. Można powiedzieć, że firma poszła nieco na łatwiznę, ale to rozsądne podejście ze strony Microsoftu. Zamiast niepotrzebnie tworzyć nowe narzędzie, można wykorzystać istniejące.

Na wprowadzenie wbudowanego testu łączności chwilę poczekasz

Warto podkreślić, że funkcja testu szybkości internetu nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających ze stabilnego wydania systemu Windows 11. Rozwiązanie obecnie zostało wdrożone w testowych wersjach 26100.7918 i 26200.7918 w kanale Release Preview niejawnego programu systemu Windows.

Wprowadzenie nowości dla wszystkich użytkowników to najprawdopodobniej kwestia kilku następnych tygodni. Jest duża szansa, że producent doda funkcję testowania połączenia w ramach kolejnej aktualizacji Patch Tuesday.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Albert Żurek 19.02.2026 20:23

