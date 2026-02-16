Logo
Windows 11 psuje WiFi. Lepiej szybko pobierz nową aktualizację

Windows 11 po ostatniej aktualizacji sprawiał problem z dostępem do internetu. Niektórzy nie mogli nawet połączyć się z sieciami WiFi. 

Albert Żurek
Windows 11 BSOD
Microsoft potwierdził w dokumencie pomocy technicznej, że utrudnienia faktycznie występowały. Styczniowa aktualizacja, która przyniosła mnóstwo innych błędów, miała być powodem drugiego, krytycznego błędu powodującego awarie wybranych komputerów.

Windows 11 zepsuł dostęp do sieci przez WiFi

Producent odpowiedzialny za Windows 11 przyznał, że w systemie pojawił się błąd, który uniemożliwiał "niektórym komputerom" łączenie się z sieciami WiFi wykorzystującymi protokół WPA3-Personal.

Standard ten jest powszechnie wykorzystywany przez użytkowników domowych w routerach, ponieważ został wprowadzony już w 2018 r. Od tego czasu rozwiązanie stało się standardem we wszystkich nowoczesnych urządzeniach.

Problemem była styczniowa aktualizacja KB5074105, wydana w ramach comiesięcznego cyklu. Firma nie precyzuje jednak co oznacza "niektóre komputery". Utrudnienia miały dotyczyć tylko "niektórych sieci", lecz zabrakło szczegółów dotyczących tego, czy poszkodowani byli posiadacze konkretnych modeli kart sieciowych.

Na szczęście wraz z aktualizacją KB5074109 w lutymproblem miał zostać zażegnany. Wystarczy tylko pobrać i zainstalować najnowsze paczki. Trudno jednak nie zgodzić się z tym, że najpopularniejszy system dla komputerów osobistych na świecie nie powinien powodować kłopotów z działaniem tak podstawowej funkcji, jaką jest WiFi. Styczniowa aktualizacja była jednak źródłem innego, znacznie bardziej irytującego błędu.

Czytaj też:

Windows 11 wyświetlał niebieskie ekrany śmierci 

Microsoft również potwierdził, że oprogramowanie wydane w styczniu 2026 r. powodowało "awarie niektórych komputerów", które kończyły się niebieskimi ekranami śmierci. Problem miał dotyczyć części konfiguracji kart graficznych. Nie tylko tych od NVIDII, ale też innych producentów (choć Microsoft nie wskazał konkretnie których).

Użytkownicy, którzy spotkali taki błąd widzieli niebieski ekran z kodem KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE sugerującym problem z bezpieczeństwem jądra systemu operacyjnego. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy taki kod błędu się pojawia - doniesienia o podobnych awariach zauważono już w 2023 r. 

Po niedawnej aktualizacji wydanej w styczniu 2026 r. problem jednak wrócił i większa liczba użytkowników systemu Windows 11 napotykała podobny błąd. Korzystający z komputerów, których dotyczyły utrudnienia mogą odetchnąć z ulgą. Microsoft w notatce lutowego wydania systemu operacyjnego ujawnił, że problem faktycznie występował, ale w nowym uaktualnieniu rozwiązuje niedogodności.

Wystarczy pobrać Windowsa 11 w wersji 26200.7840 lub nowszej. 

Albert Żurek
16.02.2026 17:48
Tagi: aktualizacjaWindowsWindows 11
