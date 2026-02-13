Zainstalował Windowsa na tosterze. Nie narzekaj na swojego laptopa
Wiesz, że istnieją inteligentne tostery? Ktoś pokazał, że nawet na takim sprzęcie można uruchomić system operacyjny Windows.
Na rynku już wcześniej pojawił się pełnoprawny toster przypominający konsolę Microsoft Xbox Series S. Twórca z kanału Throaty Mumbo najwyraźniej wziął sobie ten pomysł do siebie i postanowił sprawić, aby toster faktycznie mógł obsłużyć system operacyjny Microsoftu. Wykorzystał w tym celu jednak nietypowy model wyposażony w wyświetlacz.
Toster z wyświetlaczem zamieniony w komputer z Windowsem
Dzisiaj coraz więcej urządzeń jest smart. W kuchni nie brakuje np. Lidlomixów czy Thermomixów wyposażonych w kolorowe wyświetlacze. Przyznam się jednak, że pierwszy raz spotykam się z tosterem z ekranem. Wyświetlacz służy do wyboru typu produktu oraz poziomu opiekania. Pokazuje też czas wymagany do zakończenia procesu.
Sprzęt jest o tyle ciekawy, że w środku został wyposażony w minikomputer Raspberry Pi Pico, który służy do obsługi funkcji tostera: koordynacji poziomu grzania, ruchu tacy czy wyświetlania aktualizacji statusu. Model Pico należy jednak do bardzo podstawowych rozwiązań - taka płytka w zależności od konfiguracji kosztuje od ok. 30 do 60 zł. Nie jest to zatem demon prędkości, który byłby w stanie obsłużyć nawet starszą wersję systemu Windows.
Aby móc zainstalować Windowsa - wybór padł na wersję 98, która ma na karku prawie trzy dekady - YouTuber musiał wykonać kilka aktualizacji. Przede wszystkim moduł Pico zastąpił znacznie bardziej zaawansowanym Raspberry Pi 5, który jest lepiej dostosowany do uruchamia większych systemów operacyjnych.
Wykorzystanie tak nowoczesnego minikomputera do obsługi Windowsa 98, który potrzebuje jedynie 16-32 MB pamięci operacyjnej oraz 200-500 MB przestrzeni dyskowej jest przerostem formy na treścią, ale lepszy zbyt mocny sprzęt niż zbyt słaby. Toster wymagał kilku modyfikacji - np. zmiany obudowy, instalacji dodatkowego wyświetlacza oraz finalnego podłączenia minikomputera.
Entuzjasta technologii wykonał też inny ciekawy krok - połączył nowy minikomputer z tosterem i opracował program umożliwiający sterowanie tosterem bezpośrednio z Windowsa 98. Prosta aplikacja obejmuje kilka funkcji: włączenie podgrzewania czy zarządzanie wysokością tacką na kromki chleba. Projekt jest naprawdę ciekawy i pokazuje, że nawet toster jest w stanie uruchomić system Microsoftu.