Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zainstalował Windowsa na tosterze. Nie narzekaj na swojego laptopa

Wiesz, że istnieją inteligentne tostery? Ktoś pokazał, że nawet na takim sprzęcie można uruchomić system operacyjny Windows.

Albert Żurek
Windows toster
REKLAMA

Na rynku już wcześniej pojawił się pełnoprawny toster przypominający konsolę Microsoft Xbox Series S. Twórca z kanału Throaty Mumbo najwyraźniej wziął sobie ten pomysł do siebie i postanowił sprawić, aby toster faktycznie mógł obsłużyć system operacyjny Microsoftu. Wykorzystał w tym celu jednak nietypowy model wyposażony w wyświetlacz.

REKLAMA

Toster z wyświetlaczem zamieniony w komputer z Windowsem

Dzisiaj coraz więcej urządzeń jest smart. W kuchni nie brakuje np. Lidlomixów czy Thermomixów wyposażonych w kolorowe wyświetlacze. Przyznam się jednak, że pierwszy raz spotykam się z tosterem z ekranem. Wyświetlacz służy do wyboru typu produktu oraz poziomu opiekania. Pokazuje też czas wymagany do zakończenia procesu.

Sprzęt jest o tyle ciekawy, że w środku został wyposażony w minikomputer Raspberry Pi Pico, który służy do obsługi funkcji tostera: koordynacji poziomu grzania, ruchu tacy czy wyświetlania aktualizacji statusu. Model Pico należy jednak do bardzo podstawowych rozwiązań - taka płytka w zależności od konfiguracji kosztuje od ok. 30 do 60 zł. Nie jest to zatem demon prędkości, który byłby w stanie obsłużyć nawet starszą wersję systemu Windows.

Aby móc zainstalować Windowsa - wybór padł na wersję 98, która ma na karku prawie trzy dekady - YouTuber musiał wykonać kilka aktualizacji. Przede wszystkim moduł Pico zastąpił znacznie bardziej zaawansowanym Raspberry Pi 5, który jest lepiej dostosowany do uruchamia większych systemów operacyjnych.

Czytaj też:

Wykorzystanie tak nowoczesnego minikomputera do obsługi Windowsa 98, który potrzebuje jedynie 16-32 MB pamięci operacyjnej oraz 200-500 MB przestrzeni dyskowej jest przerostem formy na treścią, ale lepszy zbyt mocny sprzęt niż zbyt słaby. Toster wymagał kilku modyfikacji - np. zmiany obudowy, instalacji dodatkowego wyświetlacza oraz finalnego podłączenia minikomputera.

REKLAMA

Entuzjasta technologii wykonał też inny ciekawy krok - połączył nowy minikomputer z tosterem i opracował program umożliwiający sterowanie tosterem bezpośrednio z Windowsa 98. Prosta aplikacja obejmuje kilka funkcji: włączenie podgrzewania czy zarządzanie wysokością tacką na kromki chleba. Projekt jest naprawdę ciekawy i pokazuje, że nawet toster jest w stanie uruchomić system Microsoftu.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
13.02.2026 18:46
Tagi: AGDWindows
Najnowsze
18:15
Chrome na Androidzie z nowością. Dziwaczny brak
Aktualizacja: 2026-02-13T18:15:28+01:00
18:10
Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok
Aktualizacja: 2026-02-13T18:10:56+01:00
18:03
Niemcy pytają o polskie Pioruny. Szykuje się gruby ruch
Aktualizacja: 2026-02-13T18:03:53+01:00
18:02
iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka
Aktualizacja: 2026-02-13T18:02:41+01:00
17:41
Sonda leciała w stronę Ziemi. NASA musiała zareagować
Aktualizacja: 2026-02-13T17:41:35+01:00
17:39
Windows 11 z potężną zmianą. Tylko bezpieczne aplikacje
Aktualizacja: 2026-02-13T17:39:06+01:00
16:47
Bali się problemów z automatami. Dziwne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-13T16:47:36+01:00
16:29
Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm
Aktualizacja: 2026-02-13T16:29:50+01:00
16:15
Największy rozwód w historii IT. ChatGPT w opałach
Aktualizacja: 2026-02-13T16:15:45+01:00
15:31
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć
Aktualizacja: 2026-02-13T15:31:30+01:00
15:00
Szef Microsoftu chce mnie zwolnić z pracy. Mam ponoć 1,5 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T15:00:37+01:00
14:54
Dronostrada to nowy polski wynalazek. Chcą nim podbić świat
Aktualizacja: 2026-02-13T14:54:57+01:00
14:42
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy
Aktualizacja: 2026-02-13T14:42:06+01:00
13:36
Na naszych oczach powstała czarna dziura. "Gwiazda była i jej nie ma"
Aktualizacja: 2026-02-13T13:36:34+01:00
13:08
Kolory Galaxy S26 zachwycają. Już nie tylko nudna czerń
Aktualizacja: 2026-02-13T13:08:03+01:00
12:57
Koniec z niszczeniem dobrych rzeczy. Unia wprowadza ważny zakaz
Aktualizacja: 2026-02-13T12:57:20+01:00
11:59
Kometa 41P/TGK dosłownie zatrzymała się w miejscu. I zmieniła kierunek
Aktualizacja: 2026-02-13T11:59:30+01:00
11:43
VPN to dopiero początek. Surfshark One zrobi prawdziwy porządek w sieci
Aktualizacja: 2026-02-13T11:43:00+01:00
11:38
Lotnisko obiecało ciszę nocną. Mieszkańcy: "To ściema"
Aktualizacja: 2026-02-13T11:38:58+01:00
10:48
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T10:48:12+01:00
10:04
Robot złoży twoje pranie. Za ten luksus zapłacisz jak za samochód
Aktualizacja: 2026-02-13T10:04:25+01:00
9:39
Przełomowy materiał dla szpitali. "Klamka sama się dezynfekuje"
Aktualizacja: 2026-02-13T09:39:26+01:00
9:02
Mieliśmy zyskać na konkurencji na kolei. Zamiast niej mamy wojnę o pierdoły
Aktualizacja: 2026-02-13T09:02:01+01:00
8:26
Wolę klawiaturę od myszki. Już pokochałem nowość w Windowsie
Aktualizacja: 2026-02-13T08:26:58+01:00
8:17
Jak włączyć nagrywanie ekranu w iPhonie? Apple przeniósł to w inne miejsce
Aktualizacja: 2026-02-13T08:17:50+01:00
8:00
Mamy wielki hit w PS Plus na luty. Za darmo Spider-Man 2, ale to nie koniec
Aktualizacja: 2026-02-13T08:00:21+01:00
7:28
Microsoft zepsuł Notatnik. Tak się kończy wielkie gównowacenie
Aktualizacja: 2026-02-13T07:28:32+01:00
7:00
State of Play luty 2026. Powrót Kratosa i Metal Gear Solid 4
Aktualizacja: 2026-02-13T07:00:00+01:00
6:20
ChatGPT dla wojska nie śledzi i nie kłamie. My jesteśmy paliwem
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:30+01:00
6:20
Ninja CRISPi wydał mi się głupiutki, ale air fryer to król praktyczności - test
Aktualizacja: 2026-02-13T06:20:00+01:00
6:17
Pendolino wjeżdża do Czech. Najpierw musi zwolnić
Aktualizacja: 2026-02-13T06:17:00+01:00
6:13
Duża sieć handlowa wypięła się na system kaucyjny. Znaleźli sposób, jak go obejść
Aktualizacja: 2026-02-13T06:13:00+01:00
6:11
Wyślą emerytów do wojska. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-13T06:11:00+01:00
21:41
NVIDIA zaskoczy nowym sprzętem. Trafi do twojego salonu
Aktualizacja: 2026-02-12T21:41:46+01:00
21:17
Gra na Switcha 2 nie ma prawa wyglądać tak dobrze. Final Fantasy VII to czary
Aktualizacja: 2026-02-12T21:17:41+01:00
20:59
Zasięg sieci komórkowej nie jest najważniejszy. Liczy się coś więcej
Aktualizacja: 2026-02-12T20:59:05+01:00
20:38
Fenomen Apple'a jest niesamowity. Spóźnili się 7 lat, a i tak zgarną wszystko
Aktualizacja: 2026-02-12T20:38:30+01:00
19:40
Cieszy mnie zakaz fajerwerków w Polsce. Wreszcie przestajemy myśleć tylko o sobie
Aktualizacja: 2026-02-12T19:40:58+01:00
19:39
Zakaz sprzedaży fajerwerków w Polsce. Bambinizm zaślepił wam oczy
Aktualizacja: 2026-02-12T19:39:49+01:00
19:16
Abonament RTV za darmo. Więcej Polaków uniknie opłaty
Aktualizacja: 2026-02-12T19:16:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA