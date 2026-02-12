Czekaliśmy na to od premiery Windowsa 11. Tak, chodzi o Pasek zadań

Ładowanie...

Wygląda na to, że jedna z najbardziej symbolicznych brakujących funkcji Windows 11 w końcu wróci. Według informacji Zaca Bowdena z Windows Central Microsoft pracuje nad przywróceniem możliwości przenoszenia paska zadań na górę, lewą lub prawą krawędź ekranu. Możliwe będzie przypięcie Paska zadań do dowolnej krawędzi ekranu, przy zachowanu poprawnego działania powiadomień, menu kontekstowych i paneli systemowych. Będzie można też zmienić rozmiar Paska.

W Windowsie 11 Pasek zadań został napisany od nowa, co - jak tłumaczył Microsoft - utrudniało szybkie przywrócenie dawnych możliwości. Trudno przyjąć to wyjaśnienie mając na uwadze jak długi czas minął od premiery systemu. Tym niemniej 2026 rok będzie najwyraźniej tym, w którym część osób w końcu się na tego Windowsa 11 przesiądzie. Wcześniej, z uwagi na brak możliwości dostosowania Paska zadań, odmawiali aktualizacji.

REKLAMA

Czytaj też:

Dlaczego ta funkcja stała się tak ważna

W normalnych warunkach przesuwanie Paska zadań nie byłoby tematem na nagłówki. Ale w Windowsie 11 stało się symbolem czegoś większego: poczucia, że system ogranicza użytkownika tam, gdzie wcześniej dawał mu swobodę.

Dla wielu osób pasek u góry to nie kaprys, tylko lata wyrobionych nawyków. Dla posiadaczy ultrapanoramicznych monitorów pionowy pasek to ergonomia, nie fanaberia. A dla power userów brak tej opcji był jednym z powodów, by zostać przy Windowsie 10.

Windows 11 24H2

Microsoft przez długi czas ignorował te głosy, zasłaniając się telemetrią: mało kto tego używa. Problem w tym, że ci mało kto to często najbardziej świadomi, najbardziej zaangażowani użytkownicy - ci, którzy opiniotwórczo wpływają na resztę.

Według Windows Central funkcja ma być częścią większego pakietu zmian planowanych na przyszły rok. Microsoft chce poprawić odbiór Windowsa 11, który od premiery zbiera mieszane opinie - szczególnie wśród osób, które oczekiwały ewolucji Windowsa 10, a dostały system bardziej zamknięty i mniej elastyczny.

Przywrócenie ruchomego paska ma być jednym z elementów odkręcania decyzji, które okazały się zbyt kontrowersyjne. Nie jest to więc nagły zwrot, tylko efekt długotrwałej presji użytkowników i rosnącej świadomości, że pewne uproszczenia poszły za daleko. Lepiej późno niż wcale.

REKLAMA

*Zdjęcie otwierające: Ham patipak / Shutterstock

REKLAMA

Maciej Gajewski 12.02.2026 17:36

Ładowanie...