MacBook Neo kontra laptopy z Windowsem. Apple pozamiatał

Ładowanie...

MacBook Neo został wyceniony na 2999 zł za wersję 8/256 GB pamięci. Wyższy wariant 512 GB wyposażony w czytnik linii papilarnych Touch ID kosztuje natomiast 3499 zł. Oferta edukacyjna (np. dla studentów) natomiast powoduje, że jest jeszcze lepiej - sprzęt w wydaniu 8/256 GB można kupić za 2499 zł, a 8/512 GB - 2999 zł. Co natomiast oferuje konkurencja w tej cenie? Porównajmy modele w cenie ok. 2500 - 3000 zł.

REKLAMA

MacBook Neo to najlepszy tani laptop do konsumpcji treści, nauki i pracy

Większość z nas nie potrzebuje komputera z najlepszym procesorem, 64 GB pamięci operacyjnej i potężną kartą graficzną. Szczególnie jeśli korzystamy z urządzenia do prostszych zadań: oglądania filmów i seriali, przeglądania internetu, nauki i pracy z dokumentami. Wówczas nawet tańszy sprzęt wystarcza.

W świecie Apple'a dotychczas najprostszym urządzeniem przenośnym był MacBook Air. Najnowsza generacja tego laptopa z procesorem M5 kosztuje co najmniej 5499 zł. To już maszyna do półprofesjonalnej pracy - montażu filmów, grafiki 3D, programowania i wielu innych.

Polacy często wybierają komputery tańsze - za ok. 3000 zł. Tak taniego nowego MacBooka jeszcze nie było. Dlatego trzeba było stawiać na używany sprzęt sprzed kilku lat. Nowy MacBook Neo natomiast kosztuje 2499 - 2999 zł i w tej cenie gwarantuje wszystko, czego potrzebuje przeciętny Kowalski.

SPRAWDŹ OFERTĘ MacBook Neo x-kom

Dobry 13-calowy ekran LCD? Jest. Wydajny procesor? To A18 Pro wyciągnięty z iPhone 16 Pro, więc powinien wystarczyć do podstawowych czynności - czip jest chłodzony pasywnie, a więc nie usłyszymy tu szumienia wentylatorów. Bateria do 11 godz. przeglądania internetu? Obecna. Najnowsze łączności Bluetooth i WiFi? Też. Niska masa i kompaktowe wymiary? Są.

Jakie laptopy z Windowsem kupimy w tej cenie? To dobre maszyny, ale pod niektórymi aspektami ustępują MacBookowi.

MacBook Neo kontra Dell 15 za 2799 zł

Uruchomiłem popularny sklep internetowy i na wysokiej pozycji wyświetlił mi się Dell 15 z procesorem Ryzen 7-7730U, 24 GB RAM, 1 TB przestrzeni na dane i ekranem 120 Hz. Na pierwszy rzut oka Dell wydaje się lepszy - ma trzy razy więcej RAM-u, dwa razy więcej pamięci czy ekran 120 Hz. Sprzęt jednak przegrywa z MacBookiem w czterech zasadniczych kwestiach:

obudowy wykonanej z plastiku - MacBook Neo to aluminium,

dużych gabarytów - 15-calowy ekran to i masa 1,9 kg;

czasu pracy na baterii - użytkownicy mówią o 3 godz. - w MacBooku Neo jest to 11 godz. podczas przeglądania internetu;

jasności ekranu - 250 nitów kontra 500 nitów w laptopie Apple.

SPRAWDŹ OFERTĘ Dell 15 za 2799 zł x-kom

Fakt, konkretny model Dell 15 oferuje płynniejszy ekran 120 Hz, ale Apple znany jest z wykorzystania tylko najlepszych paneli, mimo że daje tylko 60 Hz. MacBook powinien być zatem bardziej premium w odczuciach. W którym modelu doświadczymy wyższej wydajność? Obstawiam Della, lecz czas pracy na baterii jest znacznie gorszy.

Czytaj też:

MacBook Neo kontra HP ProBook za 2699 zł

W podobnej cenie możemy też kupić popularnego HP ProBooka. To 16-calowiec wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 7350U, 16 GB RAM, 512 GB SSD i ekran FullHD+. Jak sprzęt prezentuje się na tle taniego laptopa Apple?

plastikowa obudowa i znacznie większa masa 1,74 kg oraz wymiary (ze względu na 16-calowy ekran);

bateria wytrzymująca 4-5 godz. według użytkowników;

niższa jasność ekranu 300 nitów zamiast 500 nitów w MacBooku.

SPRAWDŹ OFERTĘ HP ProBook 16 za 2699 zł x-kom

Propozycja marki HP może pochwalić się natomiast znacznie bogatszym zestawem portów z HDMI 2.1, RJ45 czy zwykłymi USB-A. Wydajność? Ryzen również powinien być szybszy niż A18 Pro w bardziej zaawansowanych czynnościach, ale MacBook nadrabia baterią.

MacBook Neo kontra Asus VivoBook 16 OLED za 2999 zł

Bezpośrednim cenowym konkurentem (nie licząc oferty edukacyjnej) MacBooka Neo jest 16-calowy VivoBook od Asusa z ekranem OLED wyposażony w procesor i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD kosztujący dokładnie 2999 zł w promocjach. Sprzęt odbiega:

plastikową obudową i wyższą masą 1,88 kg - to jednak 16-calowy ekran;

baterią, która wytrzymuje ok. 5-6 godz. na jednym ładowaniu;

jasnością ekranu do 300 nitów.

SPRAWDŹ OFERTĘ Vivobook 16 OLED za 2999 zł x-kom

Asus gwarantuje jedną zasadniczą przewagę nad MacBookiem Neo - oferuje ekran OLED. Ta matryca zawsze jest lepszym wyborem niż klasyczny panel LCD IPS. Procesor Intel też powinien zapewniać lepszą wydajność niż A18 Pro wyciągnięty z telefonu.

REKLAMA

Co wybrać? Ja bym postawił na MacBooka

Oczywiście na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy. Jeśli chcecie prostego, niezawodnego, cichego, małego i działającego długimi godzinami komputera - MacBook będzie lepszym wyborem. Gdy szukacie wyższej wydajności propozycje z Windowsem mogą być solidniejszą opcją. Dla aluminiowej obudowy, macOS i dobrej baterii jednak brałbym MacBooka. Szczególnie jeśli studiujecie - w cenie 2499 zł to naprawdę kapitalny sprzęt tańszy niż iPhone.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 04.03.2026 17:00

Ładowanie...